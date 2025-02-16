СМИ: США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

«США спросили у своих европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия (США. — Прим. ред.) в соглашении по вопросам безопасности по Украине, и (попросили. — Прим. ред.) обрисовать то, как они видят долговременные гарантии (безопасности. — Прим. ред.). В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий (безопасности для Украины. — Прим. ред.), согласны ли направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования и какова будет численность сил», — говорится в сообщении.