Молдова не получит от США $22 миллиона на «выборный процесс»: Маск закрыл финансирование

Общий размер фонда составлял 486 миллионов долларов США и предусматривал в том числе 22 миллиона долларов для поддержки «инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса» в Республике Молдова. Данные и суммы Маск опубликовал в соцсети X.