Молдова не получит от США $22 миллиона на «выборный процесс»: Маск закрыл финансирование

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), который возглавляет Илон Маск, объявил об отмене финансирования фонда, предназначенного для «Консорциума по выборам и укреплению политического процесса», в который входила и Молдова.
Общий размер фонда составлял 486 миллионов долларов США и предусматривал в том числе 22 миллиона долларов для поддержки «инклюзивного и основанного на широком участии политического процесса» в Республике Молдова. Данные и суммы Маск опубликовал в соцсети X.
В 2025 году в Молдове должны пройти очередные парламентские выборы.
Ранее глава DOGE выразил озабоченность тем, что дефицит бюджета США в прошлом финансовом году превысил 1,8 триллиона долларов, указав на высокие платежи по процентам по обслуживанию государственного долга. Маск заявил, что сокращение федеральных расходов «стало необходимостью».
Маск также высмеял «независимые» СМИ, которые остались без финансирования после того, как было объявлено об упразднении Агентства США по международному развитию (USAID).