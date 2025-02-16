WP узнала об угрозе антитеррористическим программам США из-за Трампа

«Нельзя просто сказать своим партнерам: “Вы уволены”. Все, что мы предоставляем им — от обучения и оборудования до общих рекомендаций, — по определению является иностранной помощью, большая часть которой стала для них необходимой для поддержания операций, которые мы навязали, чтобы “сохранить Америку в безопасности!”, заявил бывший американский представитель по вопросам безопасности.