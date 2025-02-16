Куда исчезают педагоги: в Челябинске обсудили, как удержать учителей

Острый недостаток учителей не связан с тем, что у нас выпускают слишком мало специалистов. По словам Натальи Каменковой, директора ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», во многих школах и детсадах в качестве педагогов работают студенты. Молодые люди проходят практику, закрепляют знания, но, как только выпускаются, увольняются. Особенно острой эта ситуация является для небольших городов и сёл. Почему так происходит?