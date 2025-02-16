Куда исчезают педагоги: в Челябинске обсудили, как удержать учителей

Острый недостаток учителей не связан с тем, что у нас выпускают слишком мало специалистов. По словам Натальи Каменковой, директора ГБПОУ «Миасский педагогический колледж», во многих школах и детсадах в качестве педагогов работают студенты. Молодые люди проходят практику, закрепляют знания, но, как только выпускаются, увольняются. Особенно острой эта ситуация является для небольших городов и сёл. Почему так происходит?
«Потому что это дети были приезжие. И, получив диплом, они бы с удовольствием остались работать в этой школе, получали 40%-ную надбавку, но она не перекрывает их затраты на съём жилья», — отметила Наталья Каменкова.
Пока студенты учились, им не требовалось искать себе квартиру или дом. Они спокойно могли жить в общежитии. С получением образования общежитие у них отняли, а ехать далеко от дома или арендовать жильё рядом с работой зачастую невыгодно — не хватает денег.
Александр Кузнецов, ректор ЮУрГГПУ, добавил, что зарплаты у преподавателей относительно небольшие. Многие из них с началом СВО пошли работать в промышленный сектор или отправились на фронт в качестве добровольцев, поскольку это финансово выгоднее, что также усугубило нехватку учителей.
Оба спикера уверены, что в городах и небольших населённых пунктах необходимо создавать условия, которые убедят педагогов остаться здесь работать. Например, давать им жильё на время деятельности, дополнительные выплаты. Наталья Каменкова отмечает, что над этим вопросом должны думать в первую очередь власти муниципалитетов, испытывающие нехватку учителей. Хотя, конечно, помощь должна исходить также от региона. Александр Кузнецов в качестве положительного примера грамотной поддержки работников разных сфер приводит моногорода, в которых создаются условия для жизни и работы граждан, обеспечивают жильём целые семьи.
Также сегодня мы рассказывали об идее директора гимназии № 1 г. Челябинска Дамира Тимерханова организовать «учительский» десант для решения кадровой проблемы в школах региона, а также о мерах, которые предпринимают власти для привлечения педагогов.