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Рубио: Киев и Европу подключат в начале переговоров США и РФ по Украине

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. США и Россия еще не начали формальных переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Как заявил в эфире телеканала CBS госсекретарь США Марко Рубио, Киев и Европа могут быть подключены к этому процессу позже.

Источник: Reuters

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между [президентом РФ Владимиром] Путиным и президентом [США Дональдом] Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», — сказал он.

«В конце концов, наступит момент, когда вы увидите настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого. Но если это произойдет, Украина должна быть вовлечена [в процесс переговоров]. И европейцы должны быть вовлечены в него, потому что у них тоже есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад. Мы просто еще не дошли до этого», — добавил госсекретарь.

«Мы действительно пока не успели, но, надеюсь, встретимся, потому что мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась», — резюмировал он.

переговоры