Рубио: Киев и Европу подключат в начале переговоров США и РФ по Украине

«В конце концов, наступит момент, когда вы увидите настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого. Но если это произойдет, Украина должна быть вовлечена [в процесс переговоров]. И европейцы должны быть вовлечены в него, потому что у них тоже есть санкции против Путина и России, и они внесли свой вклад. Мы просто еще не дошли до этого», — добавил госсекретарь.