Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

В Саудовскую Аравию также прибудет госсекретарь Марко Рубио — сейчас он находится в Израиле. В разговоре с CBS он сказал, что «настоящие переговоры» еще не начались, но когда они стартуют, в них следует вовлечь и Киев, и Брюссель.