Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что вечером 16 февраля (по времени в США) отправится в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США. Уиткофф заявил об этом в эфире Fox News, передает Reuters.
«Я отправляюсь сегодня вечером. Я полечу туда с советником по национальной безопасности [Майком Уолтцем], и мы проведем встречи по указанию президента. Надеюсь, мы добьемся действительно хорошего прогресса», — сказал он.
Приглашена ли Украина в Саудовскую Аравию, он не сообщил. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Киев не будет представлен на этих переговорах. При этом Минэкономики страны сообщало о подготовке будущего визита президента Владимира Зеленского в королевство.
Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу в Саудовской Аравии и допускал участие в ней и Украины.
В Саудовскую Аравию также прибудет госсекретарь Марко Рубио — сейчас он находится в Израиле. В разговоре с CBS он сказал, что «настоящие переговоры» еще не начались, но когда они стартуют, в них следует вовлечь и Киев, и Брюссель.
МИД Саудовской Аравии отмечал, что приветствует проведение встреч сторон в королевстве и «подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной».
С российской стороны, по информации Bloomberg, в переговорах с США будут принимать участие помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Трамп и президент Владимир Путин провели 12 февраля первые официальные переговоры по телефону. По словам республиканца, стороны договорились «немедленно» начать переговорный процесс. Путин, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пригласил американского лидера в Москву и выразил готовность встретиться с другими представителями США.
По словам Пескова, у Путина также есть приглашение посетить Соединенные Штаты. Президенту сейчас запрещен въезд в страну, так как Вашингтон ввел против него санкции, но по решению американских властей может быть сделано исключение.
Пресс-секретарь подтвердил, что главы государств условились провести встречу «где-то в третьей стране» и ею может стать Саудовская Аравия.