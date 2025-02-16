Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

С посланником Трампа в Саудовскую Аравию отправятся советник по нацбезопасности Уолтц и госсекретарь Рубио. Кто будет представлять российскую сторону, официально не сообщалось. Украины на этих переговорах, скорее всего, не будет.

Источник: AP 2024

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что вечером 16 февраля (по времени в США) отправится в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США. Уиткофф заявил об этом в эфире Fox News, передает Reuters.

«Я отправляюсь сегодня вечером. Я полечу туда с советником по национальной безопасности [Майком Уолтцем], и мы проведем встречи по указанию президента. Надеюсь, мы добьемся действительно хорошего прогресса», — сказал он.

Приглашена ли Украина в Саудовскую Аравию, он не сообщил. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Киев не будет представлен на этих переговорах. При этом Минэкономики страны сообщало о подготовке будущего визита президента Владимира Зеленского в королевство.

Трамп 14 февраля анонсировал американо-российскую встречу в Саудовской Аравии и допускал участие в ней и Украины.

В Саудовскую Аравию также прибудет госсекретарь Марко Рубио — сейчас он находится в Израиле. В разговоре с CBS он сказал, что «настоящие переговоры» еще не начались, но когда они стартуют, в них следует вовлечь и Киев, и Брюссель.

МИД Саудовской Аравии отмечал, что приветствует проведение встреч сторон в королевстве и «подтверждает свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной».

С российской стороны, по информации Bloomberg, в переговорах с США будут принимать участие помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Трамп и президент Владимир Путин провели 12 февраля первые официальные переговоры по телефону. По словам республиканца, стороны договорились «немедленно» начать переговорный процесс. Путин, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пригласил американского лидера в Москву и выразил готовность встретиться с другими представителями США.

По словам Пескова, у Путина также есть приглашение посетить Соединенные Штаты. Президенту сейчас запрещен въезд в страну, так как Вашингтон ввел против него санкции, но по решению американских властей может быть сделано исключение.

Пресс-секретарь подтвердил, что главы государств условились провести встречу «где-то в третьей стране» и ею может стать Саудовская Аравия.

переговоры