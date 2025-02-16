Премьер Польши Туск словами «никогда больше» подвел итоги Мюнхенской конференции

В Германии завершилась 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. На ней так и не представили мирный план команды Трампа по Украине, зато своей концепцией урегулирования поделилась Финляндия. Глава американской делегации вице-президент Джей Ди Вэнс обсудил переговоры о мире с президентом Украины, но поссорился с руководством ЕС, обвинив Европу в «отступлении от фундаментальных ценностей». О чем говорили на конференции, почему ее нельзя считать успешной и какие проблемы вскрыла встреча в Мюнхене — в материале «Газеты.Ru».