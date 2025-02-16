Telegraph: в НАТО обвиняют ВСУ в расточительном применении западного оружия

Из-за действий украинских военных в распоряжении ВС России может быть больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у британской армии, сообщили источники газеты The Sunday Telegraph. Издание пишет, что в НАТО недовольны расточительным подходом ВСУ к использованию западного вооружения. Кроме того, бойцы ВСУ часто бросают оружие и технику НАТО при отступлении. Оставляют на поле боя и дорогие Javelin — один комплекс стоит больше $100 тысяч. Как «советский» подход мешает применять западную военную технику — в материале «Газеты.Ru».