Юрий Слюсарь сравнил Ростов с тем, каким город был в его советском детстве

Глава донского региона сравнил современный Ростов с тем, каким город был во время его детства. Первое, что он отметил: донская столица стала менее зелёной — количество деревьев заметно уменьшилось. «У нас было больше зелени. И отдельно стоящих деревьев, и парков, и скверов, и благоустроенных мест. Несмотря на те же сложности с ресурсами в советский период, как-то было позеленее. Мне кажется, это то, что отличает город моего детства от нынешнего», — заметил врио губернатора на встрече с главными редакторами ростовских СМИ.