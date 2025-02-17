Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь сравнил Ростов с тем, каким город был в его советском детстве

Врио губернатора отметил, что донская столица стала менее зелёной.

Источник: AP 2024

Глава донского региона сравнил современный Ростов с тем, каким город был во время его детства. Первое, что он отметил: донская столица стала менее зелёной — количество деревьев заметно уменьшилось. «У нас было больше зелени. И отдельно стоящих деревьев, и парков, и скверов, и благоустроенных мест. Несмотря на те же сложности с ресурсами в советский период, как-то было позеленее. Мне кажется, это то, что отличает город моего детства от нынешнего», — заметил врио губернатора на встрече с главными редакторами ростовских СМИ.

А также признался, что хочет видеть родной Ростов более благоустроенным. Чтобы в нём сохранялась атмосфера «южного, открытого города, в который приятно приезжать».