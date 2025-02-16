США хотят компенсацию за «вложения в войну»

Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP), киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. При этом в настоящее время Киев работает над встречным предложением. По данным WP, Украина получила текст предложенного США соглашения по полезным ископаемым всего за четыре часа до встречи министра финансов США Скотта Бессента с Владимиром Зеленским в Киеве в среду. На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.