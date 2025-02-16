США хотят компенсацию за «вложения в войну»

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому стоило бы изменить свое решение и подписать соглашение с США «о минералах», так как американцы заслуживают компенсацию за «инвестированные в войну миллиарды». Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News.
«Соединенные Штаты и Европа поддерживали эти усилия, однако США, безусловно, несли основную тяжесть этой поддержки [Киева] на протяжении нескольких лет, но теперь президент [США Дональд] Трамп ясно дает понять, что этому [кризису на Украине] должен быть положен конец», — сказал он. «Во-первых, это должно быть окончательное, а не временное прекращение войны. Во-вторых, это не может быть остановлено на поле боя», — добавил Уолтц.
Он отметил, что в отличие от Европы, которая оказывала военную помощь в форме долга, США помогали без каких-либо предварительных условий. «Американцы заслуживают возмещения расходов. Заслуживают того, чтобы получить хоть какую-то компенсацию за миллиарды, которые они вложили в эту войну», — добавил помощник Трампа.
Он указал, что экономическая интеграция послужила бы основой для дальнейшего сотрудничества между Вашингтоном и Киевом. «Президент Трамп переосмысливает здесь всю динамику, и некоторым это неприятно, но я считаю, что для Зеленского было бы очень мудрым решением заключить это соглашение с Соединенными Штатами. Нет лучшего способа обезопасить будущее», — резюмировал Уолтц.
Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP), киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. При этом в настоящее время Киев работает над встречным предложением. По данным WP, Украина получила текст предложенного США соглашения по полезным ископаемым всего за четыре часа до встречи министра финансов США Скотта Бессента с Владимиром Зеленским в Киеве в среду. На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.
В начале февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенные Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью агентству Reuters он отметил готовность заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.