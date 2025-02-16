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Bloomberg: ЕС работает над новым пакетом помощи Украине

Европа разрабатывает новый пакет военной помощи Украине. Об этом агентству Bloomberg сообщили госслужащие, которые осведомлены о планах Евросоюза.

Источник: РИА "Новости"

Меры включают в себя увеличение расходов на оборону и поддержку Киева. Планы расходов не будут объявлены, пока в Германии не пройдут парламентские выборы, запланированные на 23 февраля, сообщили источники. Это поможет избежать споров перед голосованием, считают проинформированные госслужащие.

17 февраля главы государств и правительств Евросоюза проведут экстренный саммит. Он будет посвящен ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Помимо прочего, представители стран согласуют общую позицию по поводу заявлений США о том, что Европа не будет участвовать в мирных переговорах по Украине.

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