Bloomberg: ЕС работает над новым пакетом помощи Украине

17 февраля главы государств и правительств Евросоюза проведут экстренный саммит. Он будет посвящен ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Помимо прочего, представители стран согласуют общую позицию по поводу заявлений США о том, что Европа не будет участвовать в мирных переговорах по Украине.