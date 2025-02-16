Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире телеканала «Беларусь 1» сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.
Журналисты напомнили, что для формирования кадровых предложений по новому составу правительства президент Беларуси Александр Лукашенко поручал создать комиссию. Возглавил комиссию Дмитрий Крутой.
«Уже на этой неделе фамилии должны были оказаться на столе у главы государства», — подчеркнули на «Беларусь 1».
О том, есть ли какие-то новости о персональном составе нового правительства Беларуси, журналисты спросили в кулуарах Дворца Независимости у главы Совета Республики Натальи Кочановой. Так, по ее словам, никто из состава сложившего полномочия перед новоизбранным президентом, но продолжающим работу Совмина не сообщал председателю верхней палаты белорусского парламента, мол, готов работать и дальше.
В целом же, относительно того же состава правительства у Кочановой следующее мнение:
— Я думаю, каждый из нас понимает: мы люди, которые служим государству. Они (чиновники. — Ред.) просто говорили: как скажет глава государства. Где сегодня я нужен больше стране, я буду работать там.
К слову, ранее президент Лукашенко говорил, каким хочет видеть новый состав правительства: «Которое не будет ходить и плакаться».
Тем временем министр образования Иванец объяснил, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси, а еще сказал о работе всего семи частных учреждений образования в стране.