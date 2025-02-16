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В Германии заявили о новом качестве разногласий между Европой и США

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) и лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц считает, что разногласия, существующие между Европой и США, приобретают «совершенно новое качество», сообщает агентство DPA со ссылкой на почтовую рассылку политика для своих сторонников.

Источник: Reuters

«Теперь речь идет о нашем базовом понимании демократии и открытого общества, теперь речь идет о независимости судебной системы, о разделении властей и о нашем прежнем базовом консенсусе по вопросу реальных угроз нашей свободе», — приводит агентство заявление Мерца.

Противоречия между Европой и Америкой получают «совершенно новое качество» с возвращением к власти президента США Дональда Трампа, речь идет уже не только о вопросах обороны, отметил политик.

«Со вторым вступлением в должность Дональда Трампа и первыми выступлениями членов его кабинета на международной арене становится ясно, что три года спустя “смена эпох” 2022 года (термин, введенный канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала СВО на Украине и выражающий изменение политики в отношении России — ред.) может привести к надлому в трансатлантических отношениях», — добавил Мерц.

Глава ХДС призвал своих сторонников «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» в отношениях с США. По его мнению, у Европы осталось мало времени, чтобы «встать на ноги» и защитить политический порядок на европейском континенте, который «выстраивался вместе с американцами на протяжении более 75 лет».

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их «обученными животными», не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений», как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.