Рубио рассказал, что США ожидают от России в ближайшие дни по Украине

Рубио уточнил, что никакого процесса дипломатического урегулирования пока нет, поскольку был лишь разговор между российским и американским президентами, которые выразили готовность к продолжению диалога. «Я предполагаю, что в дальнейшем состоятся беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией. Так что это немного преждевременно», — сказал госсекретарь.