Песков открыл закулисье работы Путина в Минске на заседании нормандской четверки

Прежде всего пресс-секретарь российского лидера заметил, что никто не мог предположить, что переговоры в минском Дворце Независимости 10 лет назад, в 2015 году, займут аж 16 часов. Точно так же, как и то, что сами главы государств (а в переговорах принимали участие три президента — российский Владимир Путин, украинский Петр Порошенко*, французский Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель) будут формировать итоговый вариант минских соглашений.