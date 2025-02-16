Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков открыл закулисье работы Путина в Минске на заседании нормандской четверки в 2015 году. Слова Пескова приводятся в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Прежде всего пресс-секретарь российского лидера заметил, что никто не мог предположить, что переговоры в минском Дворце Независимости 10 лет назад, в 2015 году, займут аж 16 часов. Точно так же, как и то, что сами главы государств (а в переговорах принимали участие три президента — российский Владимир Путин, украинский Петр Порошенко*, французский Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель) будут формировать итоговый вариант минских соглашений.
— Все понимали, что будет очень тяжелый разговор, но что это будет происходить так… Фактически, главы государств тогда занимались драфтингом документов, — вспоминает Песков.
По его словам, главы указанных государств сами вырабатывали приемлемую терминологию в минских соглашениях, которую переводили с английского, вели проверку отсутствия искажений, точных соответствий.
— И президенты лично этим занимались, то есть они вдруг стали лингвистами, переводчиками и так далее. Не говоря уже о филигранной дипломатии, — сказал Песков, который также подчеркнул в беседе с Павлом Зарубиным: — Путин тогда проявил филигранный, феерический дипломатический талант.
Пресс-секретарь Кремля добавил, что работа шла без перерывов на отдых и в различных «композициях»:
— Велись диалоги сначала на двоих, на троих, потом менялся состав этих двоих, троих, снова обсуждали, снова сходились, расходились. Это был сложнейший процесс, и такое видеть воочию возможно, наверное, только один раз в жизни.
Тем временем МАРТ заявил, что белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг, а самая большая недоплата по тепловой энергии.
А глава Совета Республики Наталья Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.
Еще министр образования Андрей Иванец объяснил, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси, а также сказал о работе всего семи частных учреждений образования в стране.
Кроме того, министр сельского хозяйства Анатолий Линевич сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.