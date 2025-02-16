Переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля

С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные должностные лица администрации президента США Дональда Трампа направились в Саудовскую Аравию для начала мирных переговоров между Россией и Украиной.
15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. Как писало агентство, члены переговорных команд должны вылететь в Эр-Рияд на будущей неделе. По информации «Ъ», встреча намечена на вторник.
14 февраля Дональд Трамп анонсировал встречу по украинскому урегулированию в Саудовской Аравии. Американский лидер сообщал, что в ней примут участие «должностные лица высокого ранга» с российской и американской стороны, а также представители Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что стороны рассматривают Эр-Рияд как возможное место проведения встречи делегаций из РФ и США. Готовность принять саммит лидеров выражали и власти Саудовской Аравии. Как сообщали в МИД королевства в конце недели, там не начинали подготовку к этому мероприятию, поскольку «дата еще не определена».