Переговоры по Украине в Эр-Рияде должны пройти 18 февраля

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Эр-Рияде уже в ближайшие недели. Как писало агентство, члены переговорных команд должны вылететь в Эр-Рияд на будущей неделе. По информации «Ъ», встреча намечена на вторник.