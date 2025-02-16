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Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% — на США и еще 11% — на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост.

«По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% — на Литву и по 2% — на Финляндию, Индонезию и Аргентину», — говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН.

Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы.

Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77.

Отмечается, что Швеция — одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.