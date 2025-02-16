Швеция наращивает доходы от продажи оружия, показало исследование РАН

«По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% — на Литву и по 2% — на Финляндию, Индонезию и Аргентину», — говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН.