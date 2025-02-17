В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы, проживающие в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если сделают такой выбор. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила со ссылкой на источник, что глава кабмина обсудил ранее в тот же день с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Иерусалиме то, как Трамп видит будущее палестинского анклава. Ее собеседник заявил, что Нетаньяху «подробно обсудил с госсекретарем США пути реализации видения Трампа относительно добровольной миграции жителей Газы».