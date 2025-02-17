В Израиле заявили, что не допустят создания палестинского государства

«Израиль никогда не согласится на создание палестинского государства, которое поставит под угрозу его (Израиля — прим. ТАСС) существование. Приоритеты Израиля ясны: предотвращение получения ядерного оружия Ираном, освобождение всех заложников, ликвидация ХАМАС в Газе, а после этого — соглашение [о нормализации] с Саудовской Аравией», — сказал Кац, чьи высказывания распространила его пресс-служба. Глава МО добавил, что «план [президента США Дональда] Трампа относительно Газы — единственный, который может гарантировать безопасность жителей Израиля после событий 7 октября [2023 года]».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинцы, проживающие в секторе Газа, должны получить возможность добровольно покинуть территорию анклава, если сделают такой выбор. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила со ссылкой на источник, что глава кабмина обсудил ранее в тот же день с госсекретарем США Марко Рубио на переговорах в Иерусалиме то, как Трамп видит будущее палестинского анклава. Ее собеседник заявил, что Нетаньяху «подробно обсудил с госсекретарем США пути реализации видения Трампа относительно добровольной миграции жителей Газы».