ВСУ теряют десятки единиц техники и сотни человек каждый день в результате эффективной работы российских дронов и не только. При этом противник продолжает комплектовать подразделения в регионе самым современным западным вооружением. Оно, впрочем, мало помогает в условиях конфликта «нового типа», когда дрону или артиллерийскому снаряду совершенно всё равно, что подбивать, — советский Т-64 или западный Abrams. Кроме дронов по приграничью работает тяжёлая артиллерия. Противнику не дают покоя ни днём ни ночью, места расположения украинцев уничтожают без перерыва. Даже на один БТР наши солдаты не жалеют беспилотников, уничтожая оккупантов и не давая возможности им убежать в Сумскую область.