Как американское USAID помогло перебраться в Россию семье мигрантов, незаконно получившей квартиру в Мытищах

Один из них Зоиржон — владелец двушки на самой окраине Москвы, в Капотне. Он гражданин России совсем недавно, но при этом многодетный отец и получатель льгот от государства. Московские пособия и помощь для детей, пожалуй, самые жирные в стране — хорошее подспорье для родителей. Сейчас помимо материнского капитала единовременное пособие на рождение каждого ребёнка здесь составляет почти 25 тыс. рублей, минимальный размер ежемесячного пособия на ребёнка до полутора лет (если родители безработные) — почти 10 тыс., максимальный — до 50 тысяч.