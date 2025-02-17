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Bloomberg: США не гарантировали Киеву участия в переговорах по конфликту

Ключевую роль в переговорах по Украине будут играть США и Китай.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон не предоставил киевским властям уверенности в их участии в переговорах между США и Россией, касающихся разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Американская сторона предложила Украине «одностороннюю сделку», которая обеспечит доступ США к украинским редкоземельным минералам после окончания конфликта, однако не гарантировала участие Киева в переговорах с Москвой.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности американские чиновники проинформировали некоторых европейских коллег о том, что, по мнению Вашингтона, ключевую роль в переговорах по Украине будут играть США и Китай, а не европейские страны.

Таким образом, ситуация вокруг переговоров по украинскому конфликту остается неопределенной, и Киев сталкивается с риском быть исключенным из обсуждений, которые могут повлиять на его будущее.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что готов на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако в процессе также должны участвовать представители Европы и Соединённых Штатов.