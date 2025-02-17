Итоги Мюнхенской конференции: Зеленский мечтает о встрече с Путиным, Вэнс разнёс Европу

Что же касается переговоров, то Зеленский верно подметил, что по Украине договариваются США и Россия. По его мнению, Трамп сначала должен звонить в Киев, а потом только в Москву. В жизни всё обстоит иначе. Слова бывшего комика уже разбирают, подвергая их критике. С чего-то он решил, что потери России в СВО — 250 тысяч человек убитыми. Проблема в том, что за десять дней до выступления он говорил, что Россия потеряла на 100 тысяч человек больше.