Названа дата переговоров в Эр-Рияде делегаций России и США

Как сообщал Life.ru, в ходе телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Эр-Рияд обсуждался как возможное место для их предстоящей встречи. Также, по сведению западных СМИ, Украину не внесли в список участников переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Стив Уиткофф накануне сообщил, что вылетает в Саудовскую Аравию для встречи с делегацией из России, чтобы обсудить конфликт на Украине.