Трамп: Путин хочет быстро завершить конфликт на Украине

«Нет, я полагаю, что Путин хочет прекратить конфликт, и это именно то, о чем я с ним говорил. Если бы он собирался продолжать, это стало бы большой проблемой для нас, и это стало бы большой проблемой для меня», — отметил Трамп в разговоре с журналистами у Белого дома.