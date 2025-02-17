Шольц заявил, что Европа не позволит договориться о демилитаризации Украины

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц указал на необходимость привлечения Евросоюза к переговорам по урегулированию украинского конфликта и заявил, что Европа не позволит кому-либо договориться о демилитаризации Украины.
Шольц выступил против возможности заключения эксклюзивных американо-российских соглашений по Украине. «Мы, европейцы, этого не допустим. Мы также никому не позволим договориться о демилитаризации Украины», — утверждал он в воскресенье в ходе предвыборных дебатов. При этом канцлер ФРГ вновь заявил, что Украине необходима сильная армия.
«Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать», — отметил Шольц, реагируя на заявление США о том, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем глава правительства Германии подчеркнул, что европейцы имеют право голоса. Никаких гарантий безопасности без участия Европы, по его словам, «не будет».
Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров. По его словам, сейчас действует двухвекторный подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками. При этом Келлог уточнил, что интересы Европы будут учтены.
14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Глава государства подчеркнул, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.