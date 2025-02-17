Шольц заявил, что Европа не позволит договориться о демилитаризации Украины

14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного диалога с ней невозможен. Глава государства подчеркнул, что Россия выступает с новым мирным предложением по урегулированию конфликта. Оно предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. При этом для начала переговоров Украина должна вывести свои силы с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.