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Лавров и глава МИД Сербии Джурич проведут переговоры в Москве

В ходе встречи министры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД России Сергей Лавров в Москве проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, встреча состоится в понедельник, 17 февраля, проинформировали в пресс-службе российского внешнего политического ведомства.

«В ходе встречи министры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, торгово-экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.

Также главы МИД РФ и Сербии планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной, европейской и глобальной повестки дня.

Ранее Джурич заявил, что вступление в Европейский союз продолжает оставаться стратегической целью и ключевым направлением внешней политики Сербии. Завершение необходимых реформ запланировано к концу 2026 года.