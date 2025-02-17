Лавров и глава МИД Сербии Джурич проведут переговоры в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров в Москве проведет переговоры с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем, встреча состоится в понедельник, 17 февраля, проинформировали в пресс-службе российского внешнего политического ведомства.
«В ходе встречи министры намерены обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, торгово-экономическое сотрудничество», — говорится в сообщении.
Также главы МИД РФ и Сербии планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной, европейской и глобальной повестки дня.
Ранее Джурич заявил, что вступление в Европейский союз продолжает оставаться стратегической целью и ключевым направлением внешней политики Сербии. Завершение необходимых реформ запланировано к концу 2026 года.