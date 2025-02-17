«Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости», — написал он.
Премьер отметил, что «очень глубоко» чувствует ответственность, связанную с потенциальной возможностью подвергнуть опасности британских военных, однако помощь Киеву, по его утверждению, обеспечит безопасность континента и самой Британии.
Стармер призвал Европу сделать шаг навстречу требованиям европейской безопасности, нарастив расходы на нее и взяв на себя большую роль в НАТО.
«Мы слишком долго говорили об этом — и президент (США Дональд — ред.) Трамп прав, требуя, чтобы мы выполнили это», — заявил премьер.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта.
Как отмечается, в авангарде этих усилий стоят Великобритания и Франция. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, что Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.