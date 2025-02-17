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Трамп не будет запрещать Европе покупать оружие для Украины

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не станет запрещать европейским союзникам Украины покупать для Киева сделанное в Штатах оружие.

Источник: Reuters

«Да, я разрешу», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, позволит ли он европейцам такие сделки.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Трамп Дональд