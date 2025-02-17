«Администрация Трампа устала от предоставления помощи Украине, и Хьюз отметил, что сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам “возместить” средства, отправленные в Киев, и одновременно поспособствует экономическому развитию Украины», — говорится в статье.
Хьюз утверждает, что обязательные экономические связи с США станут более надёжной защитой и важной основой устойчивого мира. Он подчеркнул, что «это признают США, это признаёт Россия, и украинский народ должен это осознать».
Ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Это свидетельствовало о том, что администрация американского президента готова разместить свои войска в стране и обеспечить безопасность Незалежной.