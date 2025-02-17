Мерц рассматривает СДПГ или «зеленых» как возможных партнеров по коалиции

«Я считаю, что социал-демократы поняли, что так продолжаться не может. Я считаю, что “зеленые” поняли, что так продолжаться не может. И у нас есть план для этой страны. Эта страна должна двигаться вперед, мы должны отпустить тормоза», — констатировал Мерц. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли в случае создания коалиции в составе ХДС/ХСС с «зелеными» условием, чтобы кандидат от «зеленых» на пост канцлера ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек не входил в состав кабинета министров.