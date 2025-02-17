Мерц рассматривает СДПГ или «зеленых» как возможных партнеров по коалиции

Мерц заявил, что блок ХДС/ХСС исключает любое сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Мы не будем сотрудничать с АдГ. Есть очень много вещей, которые нас принципиально разделяют как в экономической, так и в миграционной политике», — заявил Мерц в ходе предвыборных дебатов. Все остальное, по его словам, решают избиратели.
«Я хочу добиться того, чтобы в стратегическом плане у нас было как минимум два варианта, а нужен был только один», — констатировал политик. «Возможно, социал-демократы, возможно, “зеленые”. У меня большие сомнения относительно Свободной демократической партии Германии (СвДП)», — сказал лидер ХДС, отвечая на вопрос о том, какие это два варианта. При этом он выразил уверенность в возможности разумных переговоров после выборов.
«Я считаю, что социал-демократы поняли, что так продолжаться не может. Я считаю, что “зеленые” поняли, что так продолжаться не может. И у нас есть план для этой страны. Эта страна должна двигаться вперед, мы должны отпустить тормоза», — констатировал Мерц. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, будет ли в случае создания коалиции в составе ХДС/ХСС с «зелеными» условием, чтобы кандидат от «зеленых» на пост канцлера ФРГ, глава Минэкономики Роберт Хабек не входил в состав кабинета министров.
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главным соперником кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. От «зеленых» баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от «Альтернативы для Германии» — сопредседатель партии Алис Вайдель. Рейтинг ХДС/ХСС в настоящее время колеблется на уровне 29−32%, рейтинг СДПГ составляет 15−17%, партии «Альтернатива для Германии» — 19−22%, «зеленых» — 11−14%.