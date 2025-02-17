Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обещал позвать Зеленского на переговоры по Украине

Администрация США готова привлечь Владимира Зеленского к переговорам между Вашингтоном и Москвой по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Источник: Life.ru

«Он будет привлечён. Да», — коротко ответил Трамп на вопрос о том, будет ли Зеленский участвовать в консультациях.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным, президентом России, может произойти в скором времени в Саудовской Аравии. Комментируя вопросы журналистов, он подчеркнул, что конкретная дата встречи пока не определена. Известно, что делегация из США уже отправилась в Саудовскую Аравию, а также туда прибыли представители киевского режима, чтобы подготовить визит Зеленского. По предварительным сведениям, встреча делегаций может состояться в Эр-Рияде 18 февраля.