Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным, президентом России, может произойти в скором времени в Саудовской Аравии. Комментируя вопросы журналистов, он подчеркнул, что конкретная дата встречи пока не определена. Известно, что делегация из США уже отправилась в Саудовскую Аравию, а также туда прибыли представители киевского режима, чтобы подготовить визит Зеленского. По предварительным сведениям, встреча делегаций может состояться в Эр-Рияде 18 февраля.