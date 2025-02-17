В Эстонии считают, что ЕС может поддерживать Украину без участия США

«Нам нужно понять, что отношения между Европой и Америкой теперь другие. Эти отношения существуют, они очень сильные, но они другие. Это означает, что нам нужно делать гораздо больше, и мы действительно делаем гораздо больше. У нас есть много финансовых ресурсов, чтобы поддержать Украину, если Украина решит продолжить бороться, и у нас есть эта поддержка, которую мы можем предоставить Украине», — заявил глава эстонского МИД в интервью телерадиокомпании ERR.