Джей Ди Вэнс возмутился заявлению телеведущей о свободе слова и холокосте

Во время интервью с государственным секретарём США Марко Рубио ведущая попросила его прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что к холокосту привела свобода слова. В ответ Рубио отметил, что в гитлеровской Германии такой свободы не было.