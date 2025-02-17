Джей Ди Вэнс возмутился заявлению телеведущей о свободе слова и холокосте

Во время интервью с государственным секретарём США Марко Рубио ведущая попросила его прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что к холокосту привела свобода слова. В ответ Рубио отметил, что в гитлеровской Германии такой свободы не было.
«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» — написал Вэнс в соцсети Х.
Напомним, что посетивший конференцию по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился на европейских лидеров с разгромной критикой. Глава США уже назвал речь Вэнса блестящей работой. Франция попыталась возражать, но в России полагают, что Евросоюз в итоге смирится с нагоняем из Вашингтона.