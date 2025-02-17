Как сообщал Life.ru, в январе глава киевского режима Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о сотрудничестве между Киевом и Лондоном на 100 лет. Документ подразумевает тесную совместную работу двух государств в различных областях, в том числе и в военной сфере.