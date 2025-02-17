Трамп: Россия хочет быстро разрешить украинский кризис

Кроме того, Трамп заявил, что не считает Россию угрозой для НАТО. В ответ на комментарии Владимира Зеленского о возможной опасности со стороны России, Трамп категорически отверг эти утверждения, подчеркнув, что не согласен с ними ни в малейшей степени.