Трамп: Россия хочет быстро разрешить украинский кризис

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин стремится к быстрому разрешению конфликта на Украине.
В ходе беседы с журналистами во Флориде Трамп отметил, что видит желание Путина остановить боевые действия, подчеркивая, что Россия является сильной державой, которая в прошлом успешно справлялась с серьезными вызовами, такими как Гитлер и Наполеон.
Кроме того, Трамп заявил, что не считает Россию угрозой для НАТО. В ответ на комментарии Владимира Зеленского о возможной опасности со стороны России, Трамп категорически отверг эти утверждения, подчеркнув, что не согласен с ними ни в малейшей степени.
Также Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский будет участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Украине, добавив, что Россия заинтересована в переговорах, иначе это могло бы создать серьезные проблемы для Соединенных Штатов.
Ранее Путин и Трамп обсудили украинский кризис по телефону. Агентство Bloomberg сообщало, до конца февраля, вероятно, лидеры двух стран смогут встретиться лично в Саудовской Аравии.