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Стармер: Великобритания при необходимости готова ввести войска на Украину

Лондон готов играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева, отметил премьер.
Источник: Аргументы и факты

Великобритания готова при необходимости ввести свои войска на Украину, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

В статье для газеты Telegraph он, в частности, отметил, что на поддержку ВСУ Лондон выделил 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.

«Это также означает, что Британия при необходимости готова ввести на территорию Украины свои войска», — написал Стармер, акцентировав, что его страна готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.

Премьер при этом добавил, что вполне осознает свою ответственность, связанную с потенциальной опасностью для британских солдат на Украине.

«Предоставление помощи Киеву обеспечит безопасность континента и самой Британии», — выразил убежденность Стармер, призвав европейские страны нарастить расходы на военные нужды и взять на себя большую роль в НАТО.

Ранее британский премьер призвал европейских лидеров к ужесточению экономического давления на Россию.