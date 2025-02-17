Стармер: Великобритания при необходимости готова ввести войска на Украину

Великобритания готова при необходимости ввести свои войска на Украину, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
В статье для газеты Telegraph он, в частности, отметил, что на поддержку ВСУ Лондон выделил 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.
«Это также означает, что Британия при необходимости готова ввести на территорию Украины свои войска», — написал Стармер, акцентировав, что его страна готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Киева.
Премьер при этом добавил, что вполне осознает свою ответственность, связанную с потенциальной опасностью для британских солдат на Украине.
«Предоставление помощи Киеву обеспечит безопасность континента и самой Британии», — выразил убежденность Стармер, призвав европейские страны нарастить расходы на военные нужды и взять на себя большую роль в НАТО.
Ранее британский премьер призвал европейских лидеров к ужесточению экономического давления на Россию.