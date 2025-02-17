Захарова указала на издёвки обвинявших Россию западных СМИ над Зеленским

Ранее Захарова заявила, что слова президента Италии Серджо Маттареллы о том, что Россию можно приравнять к Третьему рейху, не останутся без последствий. Она также отметила, что фашизм возник именно в Италии, и президент страны, безусловно, осведомлён о том, сколько итальянских солдат сражались под нацистскими знаменами и убивали советских граждан в ходе Второй мировой войны.