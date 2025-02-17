Премьер-министр Стармер: Британия готова отправить миротворцев на Украину

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить британских военных на Украине, подчеркнув, что обдумывал этот шаг очень серьезно. Его заявление прозвучало в преддверии встречи европейских лидеров в Париже, созванной президентом Франции Эммануэлем Макроном после того, как европейские страны не были приглашены к переговорам между США и Россией, которые пройдут в Саудовской Аравии на этой неделе. По информации «Коммерсанта» и Axios, первые переговоры состоятся в Эр-Рияде уже во вторник, 18 февраля.