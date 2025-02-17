Вэнс удивился словам телеведущей о свободе слова, приведшей к холокосту

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил удивление по поводу утверждения ведущей телеканала CBS, что свобода слова стала причиной Холокоста. Он поделился своими мыслями на эту тему в социальной сети Х*, отметив, что подобные высказывания вызывают недоумение.
Инцидент произошел во время интервью с госсекретарем США Марко Рубио, когда телеведущая попросила его прокомментировать резонансную речь Вэнса на Мюнхенской конференции. В ответ на ее заявление о том, что Холокост был следствием свободы слова, Рубио подчеркнул, что в нацистской Германии свобода слова отсутствовала.
Вице-президент Вэнс, комментируя этот обмен мнениями, отметил, что подобные утверждения кажутся ему абсурдными.
Ранее сообщалось, что речь Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала шок в Европе. В своей речи он выразил возмущение по поводу того, что некоторые страны просят о всё большей военной помощи «во имя наших общих демократических ценностей», хотя сами при этом подрывают свободу слова.