Вэнс удивился словам телеведущей о свободе слова, приведшей к холокосту

Ранее сообщалось, что речь Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала шок в Европе. В своей речи он выразил возмущение по поводу того, что некоторые страны просят о всё большей военной помощи «во имя наших общих демократических ценностей», хотя сами при этом подрывают свободу слова.