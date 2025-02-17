Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: саммит США и РФ следовало провести еще до начала кризиса на Украине

Необходимость в этой встрече назрела уже три-четыре года назад, считает президент США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможной скорой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что подобные переговоры следовало организовать гораздо раньше. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами во Флориде.

По словам Трампа, необходимость в этой встрече назрела уже три-четыре года назад, когда ситуация только начинала обостряться. Он выразил мнение, что было бы разумнее провести переговоры сразу после начала кризиса, а не откладывать их на столь длительный срок.

Трамп также отметил, что важно не только установить контакт с Путиным, но и обсудить ключевые вопросы, касающиеся украинского конфликта. Он выразил надежду, что встреча поможет найти пути к деэскалации ситуации и улучшению отношений между двумя странами.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин стремится к быстрому разрешению конфликта на Украине. Кроме того, Трамп заявил, что не считает Россию угрозой для НАТО.