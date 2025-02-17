Вице-президент США заставил расплакаться главу Мюнхенской конференции на закрытии форума

Хойсген расплакался во время выступления. Видео © Х / Brian Krassenstein.
Вэнс во время своей речи раскритиковал власти ЕС и призвал главу киевского режима Владимира Зеленского начать мирные переговоры.
«Нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — отметил Хойсген на закрытии конференции.
Польского премьер-министра Дональда Туска тоже огорчили результаты конференции по безопасности в Мюнхене. Ситуация действительно заслуживает внимания, так как заместитель американского лидера Дональда Трампа, по сути, озвучил официальную позицию новой администрации Белого дома в отношении ЕС. Сам глава США назвал речь Вэнса блестящей работой.