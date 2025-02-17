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ХАМАС готово передать администрации Палестины контроль над Сектором Газа

БЕЙРУТ, 17 фев — РИА Новости. Движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.

Источник: AP 2024

«Движение ХАМАС выразило готовность в своем письме Организации освобождения (Палестины, ООП — ред.), передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии», — говорится в сообщении телеканала.

По словам источника, со стороны ХАМАС было выдвинуто условие для передачи власти Палестинской национальной администрации, которое заключается в сохранении рабочих мест для сотрудников в новой администрации или отправкой их на пенсию с гарантиями выплат заработных плат.

По данным источника, решение о передачи власти было принято руководством ХАМАС после сильного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.

переговоры
дипломатия