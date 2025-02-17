NBC узнал о задумке США насчет общего саммита с Москвой и Киевом

В Саудовской Аравии в ближайшие дни будет и украинский президент Владимир Зеленский. На днях он уточнял, что Киев на этой встрече представлен не будет. Украинские власти требовали, чтобы американская сторона сначала обсудила урегулирование с Киевом, а только после этого — с Москвой.