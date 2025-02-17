Председатель Мюнхенской конференции расплакался во время выступления

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не смог сдержать эмоций и заплакал во время закрытия мероприятия. Этот момент транслировался в прямом эфире.
Хойсген отметил, что конференция изначально планировалась как платформа для трансатлантического диалога. Он выразил обеспокоенность по поводу единства ценностей на фоне выступления вице-президента США Джей Дэвида Вэнса, звучащего в последние дни конференции.
«После выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса в пятницу, нам следует с опасением относиться к тому, что наша общая ценностная база может уже не быть такой единой», — заявил председатель.
В завершение своего выступления Хойсген поблагодарил европейских лидеров за их отзывчивость и поддержку, продемонстрированную в ответ на слова американского политика. Он подчеркнул важность совместных усилий для сохранения трансатлантического партнерства и поддержки наших общих ценностей.
Ранее сообщалось, что речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвала шок в Европе. В своей речи он выразил возмущение по поводу того, что некоторые страны просят о всё большей военной помощи «во имя наших общих демократических ценностей».