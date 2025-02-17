Кубинская делегация посетила Новосибирскую область для обмена спортивным опытом

В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыли Хосе Антонио Миранда Каррера, руководитель спортивного департамента высших достижений Республики Куба, и Рауль де Хесус Трухильо Диас, вице-президент Федерации совместной борьбы Кубы и личный тренер пятикратного олимпийского чемпиона Михаила Лопеса.
Основная цель их поездки — изучение спортивной инфраструктуры региона и обмен опытом в рамках подготовки кубинских атлетов к Олимпийским играм 2028 года.
В рамках недельного визита делегация посетила спортивные объекты в Бердске, включая комплекс «Зима-Лето». 15 февраля глава Бердска Семён Лапицкий и председатель совета депутатов Владимир Голубев провели для гостей экскурсию по комплексу, рассказав о возможностях для подготовки спортсменов. Кубинские специалисты отметили современные залы и площадки, соответствующие требованиям безопасности.