Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубинская делегация посетила Новосибирскую область для обмена спортивным опытом

Кубинские специалисты отметили современные залы и площадки, соответствующие требованиям безопасности.

Источник: Администрация Бердска Новосибирской области

В Новосибирскую область с рабочим визитом прибыли Хосе Антонио Миранда Каррера, руководитель спортивного департамента высших достижений Республики Куба, и Рауль де Хесус Трухильо Диас, вице-президент Федерации совместной борьбы Кубы и личный тренер пятикратного олимпийского чемпиона Михаила Лопеса.

Основная цель их поездки — изучение спортивной инфраструктуры региона и обмен опытом в рамках подготовки кубинских атлетов к Олимпийским играм 2028 года.

В рамках недельного визита делегация посетила спортивные объекты в Бердске, включая комплекс «Зима-Лето». 15 февраля глава Бердска Семён Лапицкий и председатель совета депутатов Владимир Голубев провели для гостей экскурсию по комплексу, рассказав о возможностях для подготовки спортсменов. Кубинские специалисты отметили современные залы и площадки, соответствующие требованиям безопасности.