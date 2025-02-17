Нового главу минтуризма Хабаровского края представил губернатор

И. о. министра назначена Елена Владимировна Цымбал, как подчеркнул губернатор: профессионал с более чем 30-летним опытом работы в сфере туризма, образования и организации детского отдыха.
Елена Владимировна руководила Детско-юношеским центром Приморского края, работала в федеральных центрах туризма и дополнительного образования, а также в проекте «Больше, чем путешествие». Уверен, что ее знания и энергия помогут вывести туристическую отрасль Хабаровского края на новый уровень, — отметил Дмитрий Демешин.
Глава края напомнил, что туротрасль должен стать одним из драйверов экономики региона. Новому министру предстоит выстраивать плотное взаимодействие с минэком, минкультуры, комитетом по делам молодежи.