Нового главу минтуризма Хабаровского края представил губернатор

Елена Владимировна руководила Детско-юношеским центром Приморского края, работала в федеральных центрах туризма и дополнительного образования, а также в проекте «Больше, чем путешествие». Уверен, что ее знания и энергия помогут вывести туристическую отрасль Хабаровского края на новый уровень, — отметил Дмитрий Демешин.