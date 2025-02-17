«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в публикации.
По мнению автора, в большинстве стран исход конфликта вполне справедливо будет воспринят в пользу России, где согласятся с тем, что Москва одержала верх над противником.
США же, в свою очередь, под видом постепенного сокращения помощи Украине могут постепенно обособиться НАТО и переложить финансовое бремя на плечи Евросоюза, который останется предоставлен «сам себе».
При таком варианте развития событий, полагает автор, европейским странам не хватит ресурсов, чтобы подпитывать Украину для продолжения военных действий. Это лишит ее права участвовать в переговорном процессе между Россией и США.
«Учитывая, что Украина не сможет воевать с Россией без помощи стран-участниц НАТО и в первую очередь США, предложение о том, что она должна получить место за столом переговоров, выглядит довольно абсурдным», — пояснил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.