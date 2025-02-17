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Лукашенко поздравил личный состав роты почетного караула с 30-летием ее образования

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры со знаменательной датой — 30-летием со дня ее образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«В кратчайший срок после своего создания рота почетного караула стала элитным подразделением Вооруженных Сил Республики Беларусь, служба в котором особенно почетна, но в то же время и ответственна», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сейчас рота является неизменным участником всех официальных церемоний, государственных и значимых общественно-политических мероприятий. Традиционными стали плац-концерты подразделения на парадах в ознаменование Дня Победы и Дня Независимости Беларуси, которые тепло принимаются и поддерживаются зрителями. Благодаря участию в различных международных мероприятиях уникальный коллектив хорошо известен далеко за пределами страны и является визитной карточкой Беларуси и ее Вооруженных Сил.

«Убежден, что вы и впредь будете нашей гордостью, образцом трудолюбия, патриотизма, преданности воинскому долгу и присяге», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал личному составу и ветеранам роты почетного караула крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо родной Беларуси.

Лукашенко Александр