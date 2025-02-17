Лукашенко поздравил личный состав роты почетного караула с 30-летием ее образования

Глава государства отметил, что сейчас рота является неизменным участником всех официальных церемоний, государственных и значимых общественно-политических мероприятий. Традиционными стали плац-концерты подразделения на парадах в ознаменование Дня Победы и Дня Независимости Беларуси, которые тепло принимаются и поддерживаются зрителями. Благодаря участию в различных международных мероприятиях уникальный коллектив хорошо известен далеко за пределами страны и является визитной карточкой Беларуси и ее Вооруженных Сил.