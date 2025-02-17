Дмитрий Демешин продолжает практику внеплановых визитов по разным объектам Хабаровска

На минувших выходных губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин с внеплановым визитом проинспектировал несколько объектов краевой столицы.
Дмитрий Викторович продолжает держать положение дел в Хабаровске на личном контроле, периодически устраивая внеплановые визиты по разным объектам города. При этом к подобным поездкам невозможно заранее подготовиться, так как глава региона посещает не «нарядные» объекты, а проблемные точки, о которых говорят в первую очередь сами жители. Для губернатора важно защищать интересы людей, поэтому каждая подобная поездка направлена на достижение конкретного результата.
Первой точкой стала дамба Южного округа. Глава региона решил лично увидеть состояние объекта и узнать о сроках завершения строительства. Напомним, что возведение объекта было приостановлено из-за того, что долго выбирали технологию завершения достройки монолитного порога дамбы, так как предыдущий подрядчик выполнил работы с браком.
И. о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Виктор Витиник сообщил, что дамбу исследовали водолазы и не выявили дополнительных поломок. Но, к сожалению, монолитный порог необходимо почистить от ила, а сделать это можно только когда стартует навигация.
«Летом, когда можно было сделать очистку ила, все говорили, что нужна зима, нужен лед, который надо будет вскрыть на низкой воде, откачать воду, сделав, по сути, плотину, и быстро провести необходимые работы. Сейчас уже близится конец февраля. И вы резко меняете решение. Теперь для этих работ вам нужно лето?» — задал вопрос Виктору Витинику губернатор края.
Губернатор обозначил четкую задачу — люди нуждаются в том, чтобы эту дамбу сдали.
«Если вы профессионалы, отвечайте перед людьми делами. Если не профессионалы, освободите должность тем, кто сможет отвечать за свои слова», — заявил глава региона.
Следующим объектом для осмотра стал ЖСК «Утес». На место вместе с губернатором прибыли строительный блок правительства, мэрия Хабаровска и представители обманутых дольщиков. Глава региона поручил в течение месяца получить необходимые бумаги от фонда.
«Наша задача — всех дольщиков удовлетворить, выплатить всем компенсацию. Забрать этот дом как имущественный комплекс. И потом раздать уязвимым категориям людей. В течение месяца получить от ППК “Фонд развития территорий” бумагу, гарантирующую имущественные права края на этот объект. После мы получаем имущественные права, а к концу марта люди получают компенсацию. В понедельник представьте мне докладную», — обратился Дмитрий Демешин к Виктору Витинику.
Также губернатор посетил спортивно-стрелковый комплекс Хабаровска. Там вовсю идет подготовка к ремонтным работам, которые, по словам Виктора Витиника, стартуют, как только потеплеет. У здания просели лестничные марши и надо осмотреть фундамент. В ответ глава региона дал поручение начать работы по текущему ремонту уже сейчас, а к капремонту приступить в марте месяце.