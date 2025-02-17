Дмитрий Демешин продолжает практику внеплановых визитов по разным объектам Хабаровска

«Летом, когда можно было сделать очистку ила, все говорили, что нужна зима, нужен лед, который надо будет вскрыть на низкой воде, откачать воду, сделав, по сути, плотину, и быстро провести необходимые работы. Сейчас уже близится конец февраля. И вы резко меняете решение. Теперь для этих работ вам нужно лето?» — задал вопрос Виктору Витинику губернатор края.