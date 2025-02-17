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Александр Скрябин поручил улучшить качество уборки дворовых территорий

Порядка 700 тонн противогололедных материалов израсходовали за ночь коммунальные службы для обработки дорог, тротуаров, остановочных комплексов.

Источник: администрация Ростова

Превентивные меры были приняты в связи с переходом дождя в осадки в виде снега и понижением температуры воздуха.

Работы продолжаются. В день задействовано около 130 единиц спецтехники и 600 уборщиков территорий в рамках муниципального контракта.

В настоящее время упор делается на посыпку остановочных комплексов и входных групп многоквартирных домов.

— Вижу много комментариев о плохой обработке внутридворовых территорий МКД. И это стало уже закономерностью. Поручил департаменту ЖКХ провести встречи с представителями управляющих компаний и проработать механизмы решения проблемы, — отметил и.о. главы Администрации города Александр Скрябин.

Если по какой-то причине на территории вашего многоквартирного дома выходы из подъездов не обработаны, просьба написать в Телеграм-канале Департамента ЖКХ и энергетики t.me/dgkhe/1348 в комментариях адрес.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.